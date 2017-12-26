توني بوليس يقود ميدلزبره في دوري الدرجة الثانية

أعلن ميدلزبره المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين توني بوليس مدربا للفريق في محاولة لتعزيز فرصه في الصعود للدوري الممتاز.



وحل بوليس (59 عاما) بديلا لغاري مونك الذي أقاله ميدلزبره يوم الأحد الماضي عقب تحقيق الفريق 10 انتصارات فقط خلال 23 مباراة في الدوري هذا الموسم.



وقال ستيف جيبسون رئيس ميدلزبره في بيان: يسعدنا أن نعلن تعيين توني كمدرب جديد. تتحدث خبرته ومعرفته عن نفسها كما انه يملك سجلا قويا للغاية.



وأضاف: نحن سعداء لتعيينه وبسبب ما يمكن لتوني أن يقدمه لهذا النادي. كان هناك ناديان آخران مهتمان بالتعاقد معه ونحن سعداء لان توني قرر الانضمام إلينا. وأردف: لا يمكن أن نخفي أن عام 2017 لم يكن سعيدا علينا لكننا نستجمع تركيزنا حاليا ونتطلع قدما للمستقبل.



وسيتولى بوليس المهمة مستندا لخبرة ضخمة بعد أن تولى مسؤولية ستوك سيتي وكريستال بالاس ووست بروميتش البيون في الدوري الممتاز على مدار العقد الماضي.



وابتعد بوليس عن التدريب منذ إقالته من قبل وست بروميتش الشهر الماضي عقب سلسلة من النتائج المحبطة والتي تركت النادي متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط بالدوري الممتاز.