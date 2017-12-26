كين يتفوق على ميسي ويمنح توتنهام الفوز على ساوثهامبتون

احتفل النجم هاري كين بالبوكسينغ داي (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس) بطريقة خاصة حيث سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها توتنهام إلى انتصار كبير على ساوثهامبتون، 5 - 2 يوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحقق بذلك رقما قياسيا جديدا تفوق به على ليونيل ميسي نجم برشلونة.



وحطم هاري كين الرقم القياسي المسجل باسم النجم السابق آلان شيرر من حيث عدد الأهداف المسجلة بالدوري الإنجليزي خلال عام واحد حيث رفع كين رصيده في 2017 بالدوري إلى 39 هدفا ، متفوقا على شيرر الذي سجل 36 هدفا في عام 1995.



كما بات كين هداف العالم في 2017 متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ،حيث بات في رصيده 56 هدفا هذا العام في كل البطولات بفارق هدفين أمام ميسي وثلاثة أهداف أمام رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وإدينسون كافاني.



كذلك رفع كين رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 18 هدفا، ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي متفوقا على النجم المصري محمد صلاح الذي سجل 15 هدفا.



وسجل كين أهدافه الثلاثة في الدقائق 22 و39 و67، فيما أضاف الثنائي ديلي آلي وسون هيونغ مين الهدفين الآخرين في الدقيقتين 49 و51 ، بينما سجل هدفي ساوثهامبتون سفيان بوفال في الدقيقة 64 ودوشان تاديتش في الدقيقة 82.



وبهذا الفوزرفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة وقفز للمركز الرابع وتوقف رصيد ساوثهامبتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.