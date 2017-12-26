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ليفربول يحطم سوانزي ويهز شباكه بخماسية

المصدر: ليفربول - د ب أ
تشامبرلين أحرز الهدف الخامس
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لقن فريق ليفربول ضيفه سوانزي درسا في فنون كرة القدم ،وتغلب عليه 5- صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء بالبوكسينغ داي (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس) ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفربول فيليب كوتينيو في الدقيقة السادسة وروبرتو فيرمينيو (هدفين) في الدقيقتين 52 و66 و ترينت الكسندر أرنولد في الدقيقة 65 ، وأليكس أوكسليد تشامبريلن في الدقيقة 82.

ورفع ليفربول رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع ،وتوقف رصيد سوانزي سيتي عند 13 نقطة في المركز العشرين الأخير.

كلمات دالّة

#ليفربول, #تشامبرلين, #كوتينيو, #فيرمينيو, #سوانزي

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