يونايتد يتعثر بالتعادل مع بيرنلي.. وتشيلسي ينتصر

تلقت محاولات مانشستر يونايتد لملاحقة جاره مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة بتعادله 2 - 2 أمام ضيفه بيرنلي يوم الثلاثاء، بالبوكسينج داي (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس) ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ومن جانبه، تغلب تشيلسي على برايتون 2 - صفر، ليقلص الفارق مع مانشستر يونايتد إلى نقطة واحدة.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام مانشستر يونايتد، ويمكنه توسيع الفارق إذا فاز على نيوكاسل يوم الأربعاء.



وعلى ملعب أولد ترافورد نجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام بيرنلي إلى تعادل 2 - 2. وتقدم بيرنلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما آشلي بارنس وستيفن ديفور في الدقيقتين الثالثة و36.



وفي الشوط الثاني، عاد مانشستر يونايتد إلى المباراة، بعدما سجل هدفين عن طريق جيسي لينغارد في الدقيقتين 53 والأولى من الوقت بدل الضائع.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني ، ورفع بيرنلي رصيده إلى 33نقطة في المركز السابع.



وعلى ملعب ستامفورد بريدج، استطاع فريق تشيلسي أن يقلص الفارق مع مانشستر يونايتد في وصافة الدوري إلى نقطة، بعدما انتزع فوزا صعبا من ضيفه برايتون 2 - صفر. وسجل هدفي تشيلسي ألفارو موراتا وماركوس ألونسو في الدقيقتين 46 و60.



ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد، فيما توقف رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.



وعلى ملعب فيمارج رود ، حول واتفورد تأخره بهدف أمام ضيفه ليستر سيتي إلى فوز 2 - 1.



وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة، 37 وتعادل مولا واجي لواتفورجد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ،قبل أن يسجل كاسبر شمايكل، حارس ليستر سيتي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.



ورفع واتفورد رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 27 نقطة في المركز الثامن.

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