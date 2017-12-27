ليفربول يضم الهولندي فان ديك مقابل 75 مليوناً

أعلن ناديا ليفربول ساوثهامبتون يوم الأربعاء عن توصلهما إلى اتفاق سينتقل بموجبه الهولندي فيرجيل فان ديك من ساوثامبتون إلى ليفربول في صفقة قالت وسائل اعلام إنها ستكون الأغلى عالميا للتعاقد مع مدافع.



وقال ليفربول في بيان: توصل ليفربول إلى اتفاق مع ساوثهامبتون واللاعب ذاته سينتقل بموجبه فان ديك البالغ من العمر 26 عاما الى ملعب انفيلد عندما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير 2018، وسيرتدي الدولي الهولندي القميص رقم 4 عند وصوله الى ليفربول.



وأكد ساوثهامبتون توصله إلى صفقة قياسية عالمية للاستغناء عن خدمات فان ديك، وقدرت وسائل إعلام بريطانية قيمة الصفقة بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (100.44 مليون دولار).



وكان يتوقع أن ينضم فان ديك الى ليفربول في بداية الموسم بعدما تقدم بطلب للرحيل لمسؤولي ساوثهامبتون، لكن الصفقة فشلت حينها بعدما أجبر ليفربول على تقديم اعتذار علني بعد تورطه في محاولة غير قانونية لضم اللاعب الصيف الماضي.