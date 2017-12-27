فينغر يؤكد غياب جيرو حتى منتصف يناير

أكد الفرنسي أرسين فينغر، مدرب نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء، أن مهاجمه ومواطنه أوليفييه جيرو سيغيب عن الملاعب حتى منتصف يناير لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكان جيرو تعرض للإصابة خلال فوز أرسنال على وست هام 1-صفر في ربع نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في 19 ديسمبر الحالي، ومن المتوقع أن يعود لخوض المباراة ضد كريستال بالاس في 20 يناير.

وكشف فينغر أن مدافعه الإسباني ناتشو موتريال ولاعب وسطه الويلزي آرون رامزي، سيغيبان عن المباريات المقبلة، إذ سيبتعد الأول لنحو عشرة أيام، بينما يعود الثاني في النصف الأول من الشهر المقبل.

ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 34 نقطة من 19 مباراة، ويخوض الخميس مباراته ضمن المرحلة العشرين في مواجهة كريستال بالاس.