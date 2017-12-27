كارفخال: خسارة برشلونة مؤلمة.. ولم نفقد الفرصة

اعتبر مدافع ريال مدريد بطل إسبانيا لكرة القدم داني كارفاخال، أن فريقه لا يزال قادرا على الاحتفاظ بلقبه، رغم خسارته صفر-3 في الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة المتصدر وتخلفه عنه بفارق 14 نقطة.

وقال كارفاخال في مقابلة مع صحيفة "آس" الأربعاء: "لم نخسر اللقب كما أن برشلونة لم يفز به فارق النقاط كبير، لكننا سنحاول الفوز بمبارياتنا المتبقية لنرى إذا ما كان في إمكاننا التتويج به".

وتابع "لقب الليغا لا يحسم في ديسمبر".

وتطرق كارفاخال إلى الخسارة الثقيلة أمام برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، قائلا "كانت خسارة مؤلمة، لكننا ريال مدريد. كان عامنا رائعا وتبقى ستة أشهر لنهاية الموسم الحالي".

وخسر ريال السبت الماضي أول "كلاسيكو" لهذا الموسم في الدوري الإسباني، تاركا غريمه التقليدي يبتعد في الصدارة تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و14 نقطة عن ريال مدريد الرابع.

ويبدو برشلونة في هذا الموسم، أبرز المرشحين لإحراز لقب الليغا الذي توج به ريال مدريد الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2012.

وكان النادي الملكي توج بخمسة ألقاب الموسم الماضي، فأضاف إلى لقب الدوري الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا (للموسم الثاني تواليا)، والكأسين السوبر المحلية والأوروبية، وكأس العالم للأندية.

إلا أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاده إلى كل هذه الألقاب، يتعرض منذ أسابيع إلى الانتقادات بسبب النتائج المتواضعة للفريق محليا وأوروبيا بعد خسارته في دوري الأبطال أمام توتنهام الإنجليزي ما أدى إلى وقوعه في قرعة الدور الثاني بمواجهة قوية مع باريس سان جرمان الفرنسي في فبراير ومارس المقبلين.

واعتبر كارافاخال أن "الدور الثاني أمام باريس سان جرمان سيكون صعبا جدا، يملكون لاعبين رائعين، لكننا سنحاول تقديم كل ما لدينا".

ويرتبط كارفاخال (25 عاما) بعقد مع ريال مدريد حتى 2022.