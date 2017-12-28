تن هاغ يترك أوتريخت ويتولى تدريب أياكس

أعلن أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أن إريك تن هاغ سيرحل عن تدريب أوتريخت ليتولى منصب المدير الفني لفريق أياكس اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح أياكس أن تن هاج (47 عاماً) سيوقع عقدا يستمر حتى 30 يونيو 2020 ، حيث سيتولى تدريب الفريق خلفا لمارسيل كايزر.

وكان تن هاغ قد تولى تدريب فريق الصف الثاني بنادي بايرن ميونخ الألماني بين عامي 2013 و2015 ،قبل أن ينتقل لتدريب أوتريخت.

ويرحل كايزر عن تدريب أياكس بعد نصف عام من توليه المنصب، وقد أخفق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، كما ابتعد عن مستواه ونتائجه المعهودة في الدوري الهولندي الممتاز، حيث يتأخر بفارق خمس نقاط عن إيندهوفن المتصدر