عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

تن هاغ يترك أوتريخت ويتولى تدريب أياكس

المصدر: أمستردام - د ب أ
تن هاغ سيتولى تدريب أياكس حتى 2020
رابط مختصر

أعلن أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أن إريك تن هاغ سيرحل عن تدريب أوتريخت ليتولى منصب المدير الفني لفريق أياكس اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح أياكس أن تن هاج (47 عاماً) سيوقع عقدا يستمر حتى 30 يونيو 2020 ، حيث سيتولى تدريب الفريق خلفا لمارسيل كايزر.

وكان تن هاغ قد تولى تدريب فريق الصف الثاني بنادي بايرن ميونخ الألماني بين عامي 2013 و2015 ،قبل أن ينتقل لتدريب أوتريخت.

ويرحل كايزر عن تدريب أياكس بعد نصف عام من توليه المنصب، وقد أخفق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، كما ابتعد عن مستواه ونتائجه المعهودة في الدوري الهولندي الممتاز، حيث يتأخر بفارق خمس نقاط عن إيندهوفن المتصدر

كلمات دالّة

#أياكس, #أوترخت, #تن هاغ, #هولندا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر