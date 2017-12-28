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سترلينغ يمنح سيتي غوارديولا فوزاً جديداً

المصدر: لندن - د ب أ
رحيم سترلينغ أحرز هدف المباراة الوحيد
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عزز مانشستر سيتي هيمنته على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه نيوكاسل 1-0 الأربعاء ضمن منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة، ليتفوق بفارق 15 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل على ملعبه مع بيرنلي 2-2 أمس الثلاثاء في المرحلة نفسها.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 وسجله رحيم سترلينغ، ليهدي مانشستر سيتي النقاط الثلاث، ويتقدم الفريق خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب الدوري.

وحافظ السيتي بذلك على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم ،حيث حقق الانتصار التاسع عشر له مقابل تعادل واحد.

كلمات دالّة

#مانشستر سيتي, #غوارديولا, #الدوري الإنجليزي

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