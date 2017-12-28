ستوريدج يتعرض إلى إصابة جديدة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن المهاجم دانييل ستوريدج تعرض لإصابة عضلية جديدة وربما يغيب عن مواجهة ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتسبب إصابات ستوريدج في تسجيله ثلاثة أهداف فقط في 14 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 28 عاما منذ الفوز على سبارتاك موسكو في دوري أبطال اوروبا في السادس من ديسمبر.



وقال كلوب لموقع النادي على الانترنت: "دانييل ستوريدج كان مريضا والآن تعرض لإصابة عضلية بسيطة. ليست إصابة كبيرة لكن في هذه الفترة كل هذه الأشياء تبعدك عن المباريات".



وتابع: "هذا ليس جيدا لنا بالتأكيد لكن منذ الأمس لم يتغير (الوضع)".



وابتلي مهاجم منتخب انجلترا بالإصابات في مسيرته وغاب عن اخر ست مباريات في الدوري بسبب المرض والإصابة.



وسحق ليفربول صاحب المركز الرابع ضيفه سوانزي سيتي 5-صفر يوم الثلاثاء ويستضيف ليستر باستاد أنفيلد يوم السبت القادم.