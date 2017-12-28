كابيلو: لن أدرب إيطاليا.. وأسعار اللاعبين "جنون"

أكد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو أن "كرة القدم الإيطالية لا تعيش أفضل أحوالها حاليا"، بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم، معتبرا في حديث له مع "العربية" خلال مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي أن إيطاليا "لا تملك في دوريها لاعبين محلين ذوي جودة عالية"، مضيفا أنه "يجب أن نعود إلى الأكاديميات لبناء جيل جديد".

ونفى كابيلو توليه تدريب منتخب إيطاليا مستقبلا وهو الذي أعلن الرحيل عن منصب المدير الفني لنادي جيانجسو سونينغ الصيني العام المقبل.

وتولى كابيلو 71 عاما، تدريب جيانجسو في يونيو الماضي، وأنهى معه الموسم الماضي من الدوري الصيني في المركز الثاني عشر.

وطالب كابيلو الاتحاد المحلي في إيطاليا بـ"البحث عن مدرب للمنتخب يملك خبرة مطلوبة للبدء بالتخطيط لكاس أوروبا وبناء الاتزوري بعيدا عن ضغوط وسائل الاعلام".

كابيلو الذي يحمل مسيرته التدريبية قيادة عدة أندية منها روما الايطالي وريال مدريد الاسباني وصف الوضع الحالي في سوق الانتقالات الأوربية بالأقرب إلى "الجنون" فيما يتعلق بأسعار اللاعبين حاليا، وخاصة بعد ارتفاع القيمة التي تنالها الأندية من أموال النقل التلفزيوني على حد تعبيره، وتابع كابيلو أن "اللاعب متوسط الأداء يطلب مبالغ غير معقولة من الأندية ومن كان يمكن الحصول على توقيعه مقابل عشرة ملايين أو خمسة عشر مليونا بات الآن يطلب ثلاثين وأربعين مليونا وهذا يسبب المزيد من المشاكل لدى الأندية".