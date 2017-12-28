كومباني يحذر سيتي من مصير يونايتد عام 2012

استعاد فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي ذكريات ضياع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الغريم مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة بموسم 2011-2012 لتحذير زملائه من الشعور بالاطمئنان في سباق المنافسة هذا الموسم.



وكان يونايتد متفوقا في الصدارة بفارق ثماني نقاط في 2012 لكنه خسر مرتين وتعادل مرة في آخر ست جولات ليسمح لسيتي بدخول المنافسة وانتزاع اللقب بطريقة درامية مثيرة في اليوم الأخير من المسابقة.



ويخشى كومباني، الذي لعب دورا محوريا في انتفاضة سيتي قبل ستة مواسم، من تراجع مشابه لفريقه المتصدر حاليا بفارق 12 نقطة.



وقال المدافع البلجيكي: لا أعرف إن كان الجميع يتذكرون ما حدث لكن كانت تتبقى ست جولات وكنا متأخرين بفارق ثماني نقاط لذا يجب أن أكون أول المحذرين وأن أنبه زملائي لعدم الاطمئنان لموقفنا الحالي نواصل الضغط على أنفسنا ولا يمكن أن نشعر بالراحة.



ومدد فريق المدرب بيب غوارديولا سلسلة انتصاراته إلى 17 مباراة في الدوري الممتاز بفوزه 4-صفر على بورنموث