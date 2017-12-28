مدرب ليستر يدعو لاعبيه للحفاظ على ثبات مستواهم

قال كلود بويل مدرب ليستر سيتي، أن الأداء الجذاب لفريقه لن يكون له أهمية إذا أخفق اللاعبون في الحفاظ على ثبات مستواهم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



ومزج ليستر سيتي أسلوبه المعتمد على الهجمات المرتدة مع طريقة تركز على الاحتفاظ بالكرة منذ أن تولي المدرب الفرنسي قيادة الفريق في أكتوبر.



ورغم أن أداء الفريق يسعد المتابعين فإن بويل كان حريصا على أن يشدد عقب الخسارة 2-1 أمام واتفورد يوم الثلاثاء على أن تحقيق نتائج لا يقل أهمية.



وقال بويل: "نحاول أن نقدم أداء جيدا في الملعب وعلينا أن نحكم السيطرة أكثر على مبارياتنا وعلينا أن نحسن أداءنا لأن تحقيق نتائج إيجابية هو أيضا أمر مهم للغاية.



وتابع: "كانت مرحلة جيدة من حيث الأداء عندما فزنا في أربع مباريات في الدوري. دائما ما كنا نقدم أداء جيدا. باستثناء مباراة كريستال بالاس التي قل فيها تركيزنا وتراجع مستوانا".



وأضاف: "أهم ما علينا أن نفعله هو مواصلة هذا العمل الجاد على أرض الملعب وتحقيق نتائج إيجابية لتعزيز الثقة وتحسين المستوى".



ويسعى ليستر صاحب المركز الثامن لوضع حد لثلاث مباريات لم يحقق فيها أي فوز في الدوري عندما يواجه ليفربول صاحب المركز الرابع بعد غد السبت.