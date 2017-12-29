أرسنال يتغلب على كريستال بالاس بصعوبة

تساوى أرسنال بعدد النقاط مع جاره توتنهام خامس ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مضيفه وجاره اللندني الآخر كريستال بالاس 3-2، الخميس في ختام المرحلة العشرين.

وسجل لفريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي عادل رقم الأسطورة أليكس فيرغسون في عدد المباريات ضمن الدوري الممتاز (810)، الألماني شكودران موستافي (25) والتشيلي ألكسيس سانشيس (62 و66)، ولجاره اللندني أندروس تاونسند (50) وجيمس تومكينز (89).

وهذه أول خسارة لكريستال بالاس، صاحب المركز السادس عشر والذي يشرف عليه مدرب المنتخب الإنجليزي السابق روي هودسون، في تسع مباريات في الدوري، ليضع أرسنال الذي غاب عنه المهاجم الفرنسي المصاب أوليفييه جيرو، حدا لسلسلة من 8 مباريات من دون خسارة لبالاس كانت الأطول في تاريخه.

وثأر أرسنال لخسارته الثقيلة صفر-3 على ارض بالاس في أبريل الماضي، وكان الفوز الأول انذاك لبالاس على أرضه في 12 مباراة.