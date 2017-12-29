إيفرتون يسعى لتعزيز هجومه في فترة الشتاء

قال سام ألاردايس مدرب ايفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إنه يتطلع لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للتعاقد مع مهاجمين جدد مبديا الاهتمام بضم جينك طوسون مهاجم بشيكطاش التركي.



وتعادل ايفرتون، الذي سجل 24 هدفا في 20 مباراة في الدوري هذا الموسم، بدون أهداف في آخر مباراتين في الدوري أمام تشيلسي ووست بروميتش ألبيون.



وانتشل ألاردايس فريقه من صراع الهبوط منذ توليه قيادة الفريق الشهر الماضي وصعد به للمركز التاسع في جدول الترتيب. لكن مدرب منتخب انجلترا السابق يرى أهمية تعزيز خط الهجوم لضمان البقاء بعيدا عن الخطر.



وقال في مؤتمر صحفي: نحتاج تعزيز خط الهجوم. فعلى سبيل المثال ساندرو (راميريز) يفتقد إيقاع الدوري الانجليزي ولم يتمكن من إبراز مستواه الذي ظهر عليه في إسبانيا. (دومينيك) كالفيرت-لوين يكافح. أعتقد أن مستقبله سيكون رائعا لكنني لا أعتقد أن بإمكاننا الاعتماد عليه في هذه المرحلة.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن ايفرتون وافق على تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني لضم طوسون لمدة أربع سنوات ونصف مع بدء فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير.



وردا على سؤال حول اهتمام ايفرتون بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قال ألاردايس: أسعى لضمه إضافة لمهاجمين آخرين. سنبحث بجدية عن مهاجمين في فترة الانتقالات الشتوية، أريد تسجيل المزيد من الأهداف أكثر مما سجلناه حتى الآن.