الأسطورة جورج ويا رئيساً لليبيريا

أعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا أن نجم كرة القدم السابق والسناتور جورج ويا فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بـ 61,5 بالمئة من الأصوات مقابل 38,5 بالمئة لخصمه نائب الرئيس جوزف بواكاي، بعد فرز 98,1 بالمئة من الأصوات.

وسيتولى ويا، نجم ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي في العقد الأخير من القرن الماضي، والأفريقي الوحيد الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، مهامه في 22 يناير 2018 خلفا لإيلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديموقراطية منذ أكثر من سبعين عاما في هذا البلد الناطق بالإنجليزية في غرب أفريقيا.