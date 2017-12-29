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الأسطورة جورج ويا رئيساً لليبيريا

المصدر: مونروفيا - فرانس برس
ويا لعب لفريق ميلان الإيطالي خلال التسعينات الميلادية
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أعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا أن نجم كرة القدم السابق والسناتور جورج ويا فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بـ 61,5 بالمئة من الأصوات مقابل 38,5 بالمئة لخصمه نائب الرئيس جوزف بواكاي، بعد فرز 98,1 بالمئة من الأصوات.

وسيتولى ويا، نجم ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي في العقد الأخير من القرن الماضي، والأفريقي الوحيد الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، مهامه في 22 يناير 2018 خلفا لإيلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديموقراطية منذ أكثر من سبعين عاما في هذا البلد الناطق بالإنجليزية في غرب أفريقيا.

كلمات دالّة

#جورج ويا, #أفريقيا, #ليبيريا

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