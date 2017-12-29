فينغر: سعداء بالفوز رغم المعاناة

أبدى الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفه كريستال بالاس 3-2 مساء الخميس في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أرسنال بفضل كبير في الفوز لأليكسيس سانشيز الذي سجل ثنائية للفريق في غضون أربع دقائق خلال الشوط الثاني، ليرفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول صاحب المركز الرابع.

وقال فينغر، الذي عادل الرقم القياسي للسير أليكس فيرغسون بخوض المباراة رقم 810 له كمدرب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة "بشكل عام، كان انتصارا مرضيا لنا، رغم أن الأمور كانت في الشوط الثاني أصعب منها في الشوط الأول".

وأضاف: "أي فريق يسعى إلى الفوز بغض النظر عن المعاناة. ونحن واجهنا ذلك."