مدرب روما يدعم مهاجمه شيك قبل مواجهة ساسولو

قال أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الجمعة إن سيدفع "بباتريك شيك إضافة إلى 10 لاعبين آخرين" في المباراة المقبلة للفريق وذلك في دعم واضح للمهاجم التشيكي عقب إضاعته لفرصة خطيرة أمام يوفنتوس.



وخسر روما، الذي سيستضيف ساسولو السبت، 1-صفر أمام يوفنتوس في اخر مباراة له في الدوري الايطالي لكنه كان سيقتنص نقطة في تورينو في حال اقتناص شيك فرصة ذهبية سنحت له في الوقت بدل الضائع.



وانطلق اللاعب البالغ من العمر 21 عاما بعيدا عن دفاع يوفنتوس لكنه سدد في يد الحارس البولندي فويتشيخ شتينزني.



وقال دي فرانشيسكو: سيبدأ شيك وبكل تأكيد. سنلعب بشيك إضافة إلى 10 لاعبين. يمكن أن تضيع فرصة تسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في مباراة بمثل هذه الأهمية.



وواصلت: مثلت فرصة غالية بالطبع لكنه بحاجة لتلقي الدعم لتجاوز هذا الأمر. إلى الآن فانه اللاعب الذي أتمسك به فهو يمثل إضافة للنادي كما انه لاعب قوي.



ومر شيك بفترة صعبة منذ انتقاله إلى روما قادما من سامبدوريا في فترة الانتقالات الصيفية. وعانى اللاعب من الإصابة والتي أبعدته عن الملاعب لنحو شهرين وفشل في التسجيل في ست مباريات بالدوري.



وقال مدرب روما الذي يحتل المركز الرابع في الدوري: هو بحاجة للتحسن وأمامه طريق طويل يجب أن يمضي فيه، وعملنا بشكل قوي على الصعيد النفسي لتجاوز الخطأ الذي وقع فيه أمام يوفنتوس في أسرع وقت ممكن.