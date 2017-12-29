مورينيو يذكر كلوب بتصريحاته تجاه صفقة بوغبا

استغل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد تعاقد ليفربول مع الهولندي فان ديك مقابل 75 مليون جنيه، مذكراً يورغن كلوب بتصريحاته عندما تعاقد يونايتد مع بول بوغبا.

وقال مورينيو: في الواقع إذا كانوا يعتقدون أن اللاعب مناسب لهم، عليهم دفع مثل هذه الأموال، أما إذا لم يكن لديهم هذه الاموال فلن يكون بوسعهم امتلاك اللاعب، لان هذه هي طريقة السوق الآن.



وأضاف : فان ديك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم. هل كان أفضل من باولو مالديني أو ريو فيرديناند؟ لا يمكنك قول هذا، إنها فقط طريقة السوق- تدفع أو لا تدفع، لا يوجد انتقاد على الإطلاق على ما فعله ليفربول. إنها فقط طريقة السوق.