تشيلسي يدك شباك ستوك سيتي بخماسية نظيفة

خطف ويليان الأضواء في غياب إيدين هازارد خلال فوز ساحق لتشيلسي 5 - صفر على ستوك سيتي ليتقدم للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يتأخر بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر يوم السبت.

وهيمن أصحاب الأرض على المباراة من البداية رغم إراحة البلجيكي هازارد قبل مواجهة أرسنال في مباراة قمة يوم الأربعاء حيث وضع أنتونيو روديغير أصحاب الأرض في المقدمة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها ويليان في الدقيقة الثالثة.

وبعدها بست دقائق، أخمد داني درينكووتر حماس ستوك بتسديدة مباشرة من نحو 25 مترا ليسجل هدفه الأول مع تشيلسي وصنع ويليان الهدف الثالث لبيدرو في الدقيقة 23.

وتوج اللاعب البرازيلي أداءه الرائع بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء قرب النهاية عقب سقوطه داخل المنطقة بعد تدخل عنيف من جيف كاميرون وأضاف المدافع البديل دافيدي زاباكوستا الهدف الخامس بتسديدة متقنة.