دوناروما عقب مباراته الـ100: أنا سعيد في ميلان

المصدر: ميلانو - أ ف ب

نفى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما نيته الرحيل عن نادي ميلان، بعد خوضه مباراته المئة مع الفريق اللومباردي يوم السبت ضد فيورنتينا في الدوري المحلي.

ونجح الحارس الشاب، 18 سنة، العائد من الإصابة بالقيام بصدات عديدة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 في فلورنسا.

وقال دوناروما: لدي عقد لأربع سنوات وأنا سعيد هنا. أنا فخور لخوض 100 مباراة باللونين، الأحمر والأسود. أريد أن أشكر جميع الأشخاص في ميلانيلو "مركز التدريب" والجهاز الفني وزملائي.

وأثار دوناروما غضب مشجعي ميلان، بعد تقارير أشارت إلى رغبته إلغاء عقده وسط مزاعم أنه تم الضغط عليه لتمديده الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو سنويا.

وغاب دوناروما عن فوز ميلان على إنتر في ربع نهائي الكأس يوم الأربعاء الماضي للإصابة، ولعب بدلا منه شقيقه الأكبر أنتونيو في باكورة مبارياته مع ميلان.

وقد وصف أنتونيو، 27 عاما بـ"الطفيلي" بعد انضمامه إلى النادي بمبلغ قدر بمليون يورو سنويا ضمن صفقة تمديد عقد شقيقه اليافع.

وأضاف جانلويجي: أنا فخور جدا بأنتونيو. نعمل دائما بجهد مع مدرب الحراس، ألفريدو ..قام بمجهود جيد بعد استدعائه لخوض الديربي، وأداؤه كان رائعا.