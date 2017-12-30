غاتوزو: ميلان لا يقدم كرة قدم جميلة.. ولكن يلعب كفريق

قال جينارو غاتوزو مدرب ميلان عقب التعادل 1 - 1 مع فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن فريقه لا يقدم كرة جميلة لكنه على الأقل تحول إلى فريق.

وبدا غاتوزو، الذي كان يشتهر بحماسه حينما كان لاعبا في ميلان لمدة 12 عاما، سعيدا أيضا لأن فريقه نجح لأول مرة في الدوري هذا الموسم في تجنب الخسارة بعد التأخر في النتيجة.

وفاز ميلانو، الذي أنفق الملايين على تعاقدات اللاعبين الصيف الماضي، مرة واحدة وتعادل مرتين في خمس مباريات بالدوري منذ تولي غاتوزو المسؤولية خلفا لفينشنزو مونتيلا.

كما حقق ميلانو فوزا معنويا مهما 1 - صفر على جاره إنتر ميلان في كأس إيطاليا يوم الأربعاء.

وقال غاتوزو الذي لم يسبق له التدريب في دوري الدرجة الأولى قبل تعيينه في ميلان الشهر الماضي: بالتأكيد لا نقدم كرة قدم جميلة لكن على الأقل بدأنا فعل أشياء كفريق.

وأضاف جاتوزو الذي ارتدى ملابسه المميزة السوداء بالكامل ولم يهدأ على خط التماس: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول وتحسن الأداء في الثاني. لم يكن الأمر رائعا لكن على الأقل اقتنصنا نقطة، ولم يظهر بعض اللاعبين بأفضل مستوياتهم لكن قدمنا مباراة بطريقة تحتم علينا الأداء بها. واجهنا القليل جدا من الخطورة وللمرة الأولى نجحنا في إدراك التعادل، بعد التأخر.