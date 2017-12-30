فينغر يشيد بإدارة أرسنال بعد تجاهل مطالب إقالته

أشاد الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم بإدارة النادي لإدراكها أهمية الاستقرار والاستمرارية وعدم الانصياع للمطالبات المتكررة بإقالته من تدريب الفريق.





وعندما يلتقي أرسنال فريق ويست برومويتش ألبيون يوم الأحد سينفرد فينغر بالرقم القياسي بوصفه المدرب الأكثر استمرارا مع فريق في الدوري الإنجليزي حيث ستكون المباراة رقم 811 له ، في حين يليه السير أليكس فيرغسون، الذي قاد مانشستر يونايتد في 810 مباريات.

وقال فينجر الذي تولى تدريب أرسنال قبل أكثر من 20 عاما في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: دائما نعود إلى نفس النقطة.. أنا أشعر بأن الشيء الأكثر أهمية هو اختيار الأشخاص المؤهلين، وتحقيق الاستقرار الفني وهو ما يعد أمرا حاسما لأي ناد. فالنادي يكون بحاجة إلى أشخاص تنقل قيمه لأجيال.