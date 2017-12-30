ميلان يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع فيورنتينا

انتزع نادي ميلان نقطة من ملعب مضيفه فيورنتينا، بتعادله وإياه 1 - 1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة 19 من بطولة إيطاليا لكرة القدم،.

ووجد فريق المدرب جينارو غاتوزو نفسه قريبا من هزيمة جديدة ستكون الثالثة له تواليا في الدوري، بعد تمكن المضيف من التقدم بهدف للأرجنتيني جيوفاني سيميوني نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، في الدقيقة 71، إلا أن التركي هاكان تشالهانوغلو أنقذ ميلان بهدف التعادل بعد ثلاث دقائق، واللافت أن الهدف أتى من فرصة نادرة للفريق اللومباردي الذي اكتفى بتسجيل 24 هدفا هذا الموسم، بينما تلقت شباكه 27 هدفا.

وفي مباراته المئة مع ناديه، ساهم الحارس الشاب جانلويجي دوناروما ، 18 عاما، في إنقاذ فريقه أكثر من مرة من فرص محققة لفيورنتينا، لاسيما عبر محاولات لسيميوني في الشوط الأول، والكرواتي ميلان بادلي في الشوط الثاني.

وكان ميلان الذي فاز على غريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء، 1 - صفر، بعد التمديد ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا، يأمل في أن يشكل هذا الفوز انطلاقة جديدة له بقيادة مدربه ولاعبه السابق غاتوزو الذي حل بدلا من فينتشنزو مونتيلا، وعلى رغم الإنفاق الكبير للمالكين الصينيين لميلان لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا ان النتائج على أرض الواقع لا تعكس ذلك، ومنذ مباراته الأولى في عهد غاتوزو في ديسمبر، فاز ميلان مرة وتعادل مرتين وخسر مثلهما في الدوري المحلي.

وكان نابولي أنهى مرحلة الذهاب وسنة 2017 في صدارة الترتيب، بفوزه الجمعة على كروتوني 1 - صفر في افتتاح المرحلة.

ورفع فريق المدرب ماوريسيو ساري رصيده إلى 48 نقطة، مقابل 44 لغريمه يوفنتوس الذي يحل ضيفا على فيرونا يوم السبت، وتقام كل المباريات المتبقية من المرحلة، فيلتقي روما وساسوولو، وبينيفينتو وكييفو، وسامبدوريا وسبال، وبولونيا وأودينيزي، وتورينو وجنوى، وأتالانتا وكالياري، وإنتر ميلان أمام لاتسيو.