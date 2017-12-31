أرسنال يتعثر ويتعادل مع ويست بروميتش

بعد نهاية مثيرة تعادل أرسنال 1-1 مع مضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد، في المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا أن المباراة ستنتهي دون أهداف، كما حدث في مباراة مانشستر سيتي المتصدر مع كريستال بالاس يوم الأحد، لكن أرسنال تقدم بهدف بعدما نفذ أليكسيس سانشيز ركلة حرة اصطدمت بمنافسه جيمس مكلين ودخلت المرمى في الدقيقة 83.

وأدرك جاي رودريغيز التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء بعد ست دقائق، وبقي أرسنال في المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 21 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول رابع الترتيب بينما تقدم ويست بروميتش للمركز 19 وقبل الأخير وله 16 نقطة.

ويتقدم ويست بروميتش بفارق الأهداف على سوانزي سيتي بينما يتأخر بنقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز 18. ويحتل بالاس المركز 17 وله 19 نقطة.