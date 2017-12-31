عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

دورتموند يسعى إلى تجديد تعاقده مع ماركو رويس

المصدر: دوسلدورف - د ب أ
من احتفال رويس بالكأس في آخر مشاركة له
رابط مختصر

أعلن مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن رغبته في التمديد لمهاجم الفريق ماركو رويس، الذي ينتهي تعاقده في 2019.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد، قال زورك: ماركو واحد منا، وأنا أفضل أن أراه بقميص الفريق لفترة أطول.

وأعرب زورك عن اعتقاده بأن لاعب المنتخب الوطني "المانشافت" مهم بالنسبة للنادي داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وكانت آخر مشاركة لرويس مع النادي في مايو الماضي في نهائي الكأس، حيث أصيب بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، وقد عاد رويس، 28 عاما، في الوقت الراهن، بعد إجراء العملية والنقاهة، إلى تدريبات الجري وسيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى معسكر الفريق في ماربيلا، لكنه لن يشارك في التدريبات بالكامل.

كلمات دالّة

#رويس, #دورتموند, #كأس ألمانيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر