دورتموند يسعى إلى تجديد تعاقده مع ماركو رويس

أعلن مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن رغبته في التمديد لمهاجم الفريق ماركو رويس، الذي ينتهي تعاقده في 2019.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد، قال زورك: ماركو واحد منا، وأنا أفضل أن أراه بقميص الفريق لفترة أطول.

وأعرب زورك عن اعتقاده بأن لاعب المنتخب الوطني "المانشافت" مهم بالنسبة للنادي داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وكانت آخر مشاركة لرويس مع النادي في مايو الماضي في نهائي الكأس، حيث أصيب بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، وقد عاد رويس، 28 عاما، في الوقت الراهن، بعد إجراء العملية والنقاهة، إلى تدريبات الجري وسيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى معسكر الفريق في ماربيلا، لكنه لن يشارك في التدريبات بالكامل.