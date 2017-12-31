سيتي يخسر جهود جيسوس لمدة شهرين

خرج كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي على محفة في وقت متأخر من التعادل السلبي على أرض كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لينضم إلى زميله غابرييل جيسوس الذي غادر الملعب وهو يبكي عقب إصابته في الشوط الأول يوم الأحد.

وعانى الدولي البلجيكي دي بروين، الذي كان مؤثرا في نجاح سيتي هذا الموسم، من إصابة عقب تدخل عنيف من جيسون بونشيون لاعب بالاس في الوقت المحتسب بدل الضائع على ملعب سيلهورست بارك ليغادر على محفة مع وضع ساقه اليمنى في دعامة.

وفي وقت مبكر خلال المباراة سقط جيسوس على الأرض بشكل غريب ليخرج من الملعب والدموع في عينيه بينما كان الفريق الطبي لسيتي يواسيه.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: من المحتمل غياب جيسوس لمدة شهرين، ولكن حول كيفن لست متأكدا مما سيحدث مستقبلا.

وسيواجه متصدر الدوري الممتاز واتفورد بعد يومين وبالتأكيد سيأمل بيب غوارديولا مدرب سيتي في تلقي أنباء جيدة عقب خضوع اللاعبين لفحوص إضافية.

ورفع سيتي رصيده إلى 59 نقطة في 21 مباراة بفارق 14 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني مقابل 19 نقطة لبالاس صاحب المركز 17.