مورينيو يؤكد غياب إبراهيموفيتش لمدة شهر بسبب الإصابة

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب لمدة شهر بسبب إصابة في الركبة، في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة.

ولم يكن المهاجم السويدي الدولي السابق ضمن التشكيلة التي تعادلت بدون أهداف مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد أولد ترافورد يوم السبت، وهو التعادل الثالث على التوالي ليونايتد.

وأعاد يونايتد ضم إبراهيموفيتش الصيف الماضي بعد رحيله عن النادي في نهاية الموسم الفائت وتعافيه من إصابة بقطع في أربطة الركبة في نوفمبر.

لكن مورينيو، الذي غادر مهاجمه روميلو لوكاكو الملعب على محفة خلال مباراة ساوثهامبتون، قال إن إبراهيموفيتش سيغيب لفترة أخرى بسبب الإصابة.

وقال مورينيو: فقدنا إبراهيموفيتش لمدة شهر.. سيتوقف عن الركض من أجل التعافي. كان يركض كثيرا لعدة أشهر.. وما يحتاجه هو اللعب.