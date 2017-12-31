يوفنتوس يتغلب على فيرونا.. ويتمسك بالمركز الثاني

اكتسح يوفنتوس مضيفه هيلاس فيرونا 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف يوفنتوس بليس ماتويدي في الدقيقة السادسة وبباولو ديبالا (هدفين) في الدقيقتين 72 و77 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لهيلاس فيرونا خوسيه مارتن كاسيريس في الدقيقة 59.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف نابولي المتصدر، فيما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر ليوفنتوس بالدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لهيلاس فيرونا هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.