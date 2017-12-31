"نايكي" تعلن انتقال كوتينيو إلى برشلونة.. وتتراجع بعدها

عرضت شركة التجهيزات الرياضية الأميركية "نايكي" عبر موقعها الالكتروني، قميصا للنادي الكاتالوني يحمل اسم فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول في أحدث إضافة إلى التقارير التي تتحدث عن احتمال انتقال اللاعب من ناديه إلى برشلونة الإسباني.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة من الموقع الالكتروني لـ "نايكي" التي ترعى النادي الإسباني واللاعب نفسه، علما أن الشركة سحبت الإعلان في وقت لاحق.

وكان الاعلان عن القميص مرفقا بعبارة "فيليبي كوتينيو جاهز لإثارة الحماسة في كامب نو" في إشارة إلى ملعب برشلونة.

وتتردد الأنباء عن انتقال كوتينيو (25 عاما) إلى برشلونة منذ الصيف الماضي. فقد تقدم اللاعب قبل أشهر بطلب الى ناديه للسماح له بالرحيل، إلا أن ليفربول رفض أكثر من عرض تقدم به برشلونة، تردد أن قيمة أحدها وصلت إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

ومع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير، عادت الأنباء لتتحدث عن الاهتمام المتجدد لبرشلونة بكوتينيو.

وبعدما غاب الدولي البرازيلي عن ناديه مطلع الموسم الحالي بسبب إصابة في الظهر، عاد إلى التشكيلة الأساسية حيث يقدم أداء لافتا، وتمكن من تسجيل سبعة أهداف خلال 14 مباراة في الدوري.

