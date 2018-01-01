الاتحاد الإنجليزي يوقف يونغ بسبب السلوك العنيف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأحد إيقاف لاعب مانشستر يونايتد آشلي يونغ ثلاث مباريات، بسبب ضربة بالمرفق وجهها إلى لاعب ساوثهامبتون الصربي دوسان تاديتش خلال مباراة الفريقين يوم السبت.

وتعادل يونايتد ومضيفه ساوثهامبتون سلبا في لقائهما ضمن المرحلة 21 من الدوري الممتاز، وبعد نهاية المباراة، أظهرت أشرطة مصورة قيام يونغ بتوجيه ضربة إلى تاديتش لم يتنبه لها الحكام.

وقال الاتحاد المحلي في بيان أن: آشلي يونغ سيوقف في المباريات الثلاث المقبلة لمانشستر يونايتد. مشيرا إلى أن اللاعب أقر بذنبه بعدما وجهت إليه "تهمة التصرف العنيف خلال مباراة الأمس ضد ساوثهامبتون، إلا أنه اعتبر أن عقوبة الإيقاف مبالغ بها.

وأضاف الاتحاد أن هذا الاعتراض "رفضته" لجنة تابعة له، وسيغيب يونغ، 32 عاما، عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه، اثنتان في الدوري وواحدة في كأس إنجلترا، وأولها في اليوم الأول من السنة الجديدة ضد ضيفه إيفرتون في المرحلة 22.