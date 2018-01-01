زاها يتجاهل تشيلسي وأرسنال.. ويركز على بالاس

قال ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه ليس لديه نية للرحيل عن النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري وهو ما يمثل ضربة لآمال الفرق الساعية لضمه.



ويخوض زاها موسما رائعا مع بالاس صاحب المركز 17 حيث سجل أربعة أهداف في الدوري ومرر كرة مؤثرة إضافة للقوة والحيوية التي أضفاها على هجوم الفريق.



ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، بات لاعب منتخب ساحل العاج الذي أمضى فترة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد في دائرة اهتمام فرق مانشستر سيتي وتشيلسي وارسنال.



وبسؤاله عقب التعادل السلبي مع سيتي المتصدر بشأن ما إذا كان سيبقى مع كريستال بالاس، قال زاها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): نعم سأبقى.



وقال روي هودسون مدرب بالاس الأسبوع الماضي انه لا يضمن بقاء زاها إلى ما بعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير لكن تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن المدرب تلقى تأكيدات من الملاك وستيف باريش رئيس النادي بأنه لن يتم إبرام أي صفقة بخصوص اللاعب خلال الفترة الحالية.