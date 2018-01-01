شالكه ينفي انتقال غوريتسكا إلى بايرن

أكد كريستيان هايدل مدير عام نادي شالكه الألماني لكرة القدم أن لاعب خط وسط الفريق الألماني الدولي ليون غوريتسكا لم يبلغ النادي بأنه قرر الرحيل عن صفوف شالكه.



وكانت صحيفتا "شبورت بيلد" الألمانية و"ماركا" الإسبانية ذكرتا أن غوريتسكا (22 عاماً) سينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني في صفقة انتقال حر وسط ادعاءات برغبة ناديي ريال مدريد برشلونة الإسبانيين في ضم اللاعب الذي توج في منتصف 2017 بلقب كأس القارات مع المنتخب الألماني (مانشافت) .



ولكن نادي شالكه لم يؤكد ما ذكرته هذه التقارير الصحفية عن انتقال اللاعب للفريق البافاري.



وقال هايدل ، في تصريحات إلى شبكة "شبورت 1" التلفزيونية الألمانية ، : ليون لم يبلغنا حتى الآن بأنه قرر الرحيل عن صفوف الفريق.

وقال يورتغ نيوباور وكيل اللاعب : بمجرد اتخاذ القرار ، سأبلغ وغوريتسكا نادي شالكه به.