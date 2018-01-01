فولفسبورغ يمدد تعاقده مع أرنولد حتى 2022

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم يوم الإثنين إنه جدد عقد لاعب خط الوسط ماكسيميليان أرنولد لمدة عامين حتى 2022، بعد قضائه أعواما بين أسوار النادي.

ولعب أرنولد لفريق فولفسبورغ بداية من 2009 لكنه شارك للمرة الأولى في مباريات الفريق بالدوري لألماني، بوندسليغا، بعدها بعامين عندما كان لا يزال في السابعة عشر من عمره.

وخلال السنوات الماضية، خاض أرنولد 176 مباراة مع الفريق كما قاد المنتخب الألماني في صيف 2017 إلى الفوز بلقب كأس أمم أوروبا للشباب، تحت 21 عاما .

وقال تيم شوماخر المدير الإداري لفولفسبورغ : أرنولد واجهة للنادي. وشخص مهم لدى الجماهير. نشعر بسعادة وفخر بالغين لأننا جددنا عقده.

وقال اللاعب: أشعر بالسعادة لتجديد عقدي مع فولفسبورج. نضجت في البوندسليجا مع فريق فولفسبورغ وأتطلع لتطوير مستواي بشكل أكبر مع الفريق في المستقبل.