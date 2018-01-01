كلافان ينقذ ليفربول من فخ بيرنلي

اقتنص فريق ليفربول فوزا مثيرا من مضيفه بيرنلي 2 - 1 يوم الإثنين في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز ليستر سيتي على ضيفه هيديرسفيلد تاون 3 - صفر ونيوكاسل يونايتد على مضيفه ستوك سيتي 1 - صفر وتعادل برايتون مع بورنموث 2 - 2.

وعلى ملعب تيرف مور انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم السنغالي ساديو ماني بهدف لليفربول في الدقيقة 61، ولكن لاعب الوسط الأيسلندي يوهان بيرغ غودموندسون خطف هدف التعادل لبيرنلي قبل دقيقتين من نهاية المباراة، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل المدافع الإستوني راغنار كلافان هدف الفوز القاتل لليفربول.

ورفع هذا الفوز رصيد ليفربول إلى 44 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز السابع.

وفاز نيوكاسل على ملعب ستوك بهدف نظيف سجله أيوزي بيريز في الدقيقة 73، ورفع هذا الفوز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين أمام ستوك صاحب المركز السادس عشر.