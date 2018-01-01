مورينيو يتنفس الصعداء.. مانشستر يونايتد ينتصر أخيراً

استعاد فريق مانشستر يونايتد موقعه في وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على ملعب مضيفه إيفرتون 2 -صفر يوم الإثنين في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وعلى ملعب غوديسون بارك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن أهدر مانشستر العديد من الفرص المحققة. وفي الشوط الثاني تقدم الفرنسي الصاعد أنطوني مارسيال بهدف لمانشستر في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة من بول بوغبا سدد على إثرها كرة رائعة عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليسرى للحارس جوردان بيكفورد.

وأضاف جيسي لينغارد الهدف الثاني لمانشستر قبل تسع دقائق من النهاية عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لم يراها بيكفورد إلا وهي في الشباك،

ورفع الفوز رصيد مانشستر إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام تشيلسي صاحب المركز الثالث وبفارق 12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر والذي يلتقي يوم الثلاثاء مع ضيفه واتفورد، وتجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز التاسع.

وحقق مانشستر فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات متتالية مع ليستر سيتي وبيرنلي وساوثهامبتون، وقد يخسر مانشستر موقعه في الوصافة لصالح تشيلسي، إذا فاز الأخير على ملعب أرسنال يوم الأربعاء.