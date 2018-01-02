شكوك حول مشاركة صلاح وكوتينيو أمام إيفرتون

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن مشاركة الثنائي المصاب محمد صلاح وفيليب كوتينيو ضد ايفرتون في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الجمعة محل شك بعد غيابهما عن الفوز 2-1 على بيرنلي أمس الاثنين.

وغاب صلاح، متصدر قائمة هدافي ليفربول برصيد 17 هدفا في 21 مباراة، عن مباراة بيرنلي بسبب شد في عضلات أعلى الفخذ. واستبعد البرازيلي كوتينيو، الذي سجل سبعة أهداف في 14 مباراة بالدوري، لإصابته في الفخذ.



وأبلغ كلوب الصحفيين بعد الفوز المثير: "فيليب ومحمد يعانيان من إصابة.. ليست كبيرة لكنها كافية لعدم مشاركتهما (أمام بيرنلي). وهناك شكوك حول مشاركتهما أمام ايفرتون".



وكان ساديو ماني الوحيد ضمن رباعي ليفربول المعروف باسم "الأربعة الرائعين" الذي شارك ضمن التشكيلة الأساسية أمام بيرنلي ومن المقرر أن يسافر لاعب منتخب السنغال بجانب المصري صلاح إلى غانا لحضور حفل جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد غد الخميس.



ولا يشعر كلوب بالقلق حيال سفر لاعبيه المهاجمين الأساسيين في الليلة التي تسبق مواجهة ايفرتون قائلا إنه يحترم قرار اللاعبين بحضور الحفل.



وقال كلوب: "كل شيء تم تنظيمه. نمتلك في تشكيلتنا اثنين من أفضل ثلاثة لاعبين أفارقة. يجب أن نحترمهم. إذا كان الحفل في يوم مباراة.. كانا لن يطلبا ذلك".



وأضاف: "ننام في فندق وسينام الاثنان في طائرة. هذا كل ما في الأمر... إذا لم يكن محمد لائقا (لمباراة ايفرتون) فهذا لن يكون السبب. من جانبنا.. هو مجرد إظهار للاحترام".