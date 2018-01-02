سيميوني يضم كوستا وفيتولو إلى قائمة أتليتكو

قرر الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد ضم دييغو كوستا وفيكتور فيتولو المنضمان حديثا لصفوف الفريق إلى قائمة المباراة أمام لييدا يوم الأربعاء في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا.



وعاد كوستا إلى اتلتيكو بعد فترة من الاحتراف في تشيلسي الإنجليزي وانضم فيتولو للفريق قادما من إشبيلية. وقال سيميوني اليوم الثلاثاء: دييغو وفيتولو يحق لهما المشاركة مع الفريق، وتم استدعاؤهما للمباراة أمام لييدا في كأس ملك إسبانيا.



وضمت قائمة اتلتيكو لمباراة الغد ميجل أنخل مويا وأكسيل فيرنر ودييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز وخوانفران ولوكاس هرنانديز وتوماس بارتي وساؤول وكاراسكو وأوغوستو فرنانديز وفيتولو وكوستا وأنطوان غريزمان وكيفين غاميرو وفرناندو توريس وأنخل كوريا.

