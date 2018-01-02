فينغر: سنستبدل سانشيز وأوزيل بلاعبين كبار

سعى الفرنسي أرسين فينغر الثلاثاء، إلى طمأنة مشجعي نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم إزاء احتمال رحيل التشيلي ألكسيس سانشيز والالماني مسعود أوزيل، مؤكدا انه سيستبدلهما بلاعبين من طينة عالمية.

وينتهي عقد كل من اللاعبين في يونيو 2018، ولم يقم أي منهما بعد بتجديده، مع ترجيح رحيلهما عن النادي اللندني سواء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تستمر حتى يناير، أو الصيف المقبل، وسط اهتمام أندية محلية وقارية.

وواجه فينغر الذي يتولى الاشراف على الجهاز الفني لأرسنال منذ العام 1996، انتقادات واسعة من المشجعين في الأشهر الماضية حول أدائه في سوق الانتقالات، وصلت إلى حد مطالبة العديد منهم الموسم الماضي برحيله، قبل ان يجدد عقده ويبقى في منصبه.

وسعى الفرنسي المخضرم الى استباق رحيل سانشيز وأوزيل، بتأكيد عزمه على استبدالهما بلاعبين بارزين، وانه يعمل أيضا على البحث عن لاعبين من طينة جيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "نحن منفتحون على أي مركز للاعب استثنائي يمكن ان يضيف الى تشكيلتنا. الأمر يعتمد بعض الشيء على الاصابات أيضا".

وعشية مباراة في الدوري الانكليزي الممتاز ضد حامل اللقب تشلسي، قال فينغر ان ضم أي لاعبين "يرتبط أيضا بما اذا تمكنا من تمديد عقود اللاعبين الذين ينتهي ارتباطهم في يونيو".

أضاف "كيف نتعامل مع ذلك؟ أولا، لم نفقدهم بعد، وثانيا سنقوم باستقدام لاعبين من المستوى الأعلى" بدلا منهم، مشددا على ان "النادي خسر العديد، العديد من اللاعبين الكبار، وتعامل دائما بشكل جيد مع هذا الأمر".

ونفى المدرب البالغ من العمر 68 عاما ان يكون مهتما بضم مدافع تشلسي البرازيل دافيد لويز، او الفرنسي توماس ليمار من موناكو، علما ان فشل أرسنال في ضم الأخير الصيف الماضي، أفضى في نهاية المطاف الى فشل صفقة انتقال سانشيز الى مانشستر سيتي.

وأكد فينغر انه لا يريد "التفكير بأي أسماء بعينها، الا ان هذه التقارير (عن لويز وليمار) خاطئة".

وعلى صعيد آخر، رأى فينغر ان الدوري الممتاز لم يحسم بعد، على رغم ان مانشستر سيتي يدخل المرحلة 22 متصدرا بفارق مريح يبلغ 12 نقطة عن غريمه يونايتد الذي فاز في افتتاح المرحلة المذكورة، بينما يخوض سيتي مباراته فيها الثلاثاء ضد واتفورد.

واعتبر المدرب الفرنسي ان سيتي "ظهر أقل هيمنة" في المرحلتين الأخيرتين، عندما فاز بهدف وحيد على نيوكاسل يونايتد (1-صفر)، وتعادل سلبا مع كريستال بالاس. الا انه اعتبر ان أي تهديد لإحراز سيتي اللقب، يتطلب ان "يحقق أحد الفرق الملاحقة له سلسلة مثالية (من الانتصارات)، وان يتراجعوا هم (سيتي) بعض الشيء".