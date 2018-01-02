لاعب ليفربول يقر بالاعتداء على صديقته

أقر‭‭ ‬‬جون فلاناغان مدافع ليفربول المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بذنبه في الاعتداء على صديقته عقب حادث وقع في قلب المدينة الشهر الماضي.



ومثل فلاناغان (25 عاما) أمام محكمة في ليفربول للرد على اتهام بالاعتداء على صديقته ريتشل وول في ساعة مبكرة يوم 22 ديسمبر الماضي.



وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن المحكمة حددت يوم 17 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم وأشارت إلى أن فلاناجان يواجه عقوبة أداء خدمة اجتماعية.



ونقل عن القاضي قوله: هذه ليست مجرد واقعة عنف أسري بسيطة حيث يرتبط الطرفان بعلاقة من المفترض أنها عاطفية وتعرضت السيدة الشابة لعنف شديد.



واستجوبت الشرطة مدافع ليفربول عقب إلقاء القبض عليه الشهر الماضي وأطلق سراحه بكفالة.