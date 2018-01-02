مورينيو يؤكد: لوكاكو بات جاهزاً للعب

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يوناتيد، إن المهاجم روميلو لوكاكو قد يعود للعب أمام ديربي كاونتي في أولى مباريات الفريق في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الجمعة.



وغاب المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 24 عاما عن الفوز 2-صفر على ايفرتون في الدوري أمس الاثنين بسبب إصابة في الرأس مني بها خلال التعادل بدون أهداف مع ساوثامبتون يوم السبت لكن مورينيو قال إن هدافه لم يكن يعاني من ارتجاج وسيعود بسرعة.



وأبلغ مورينيو الصحفيين عقب الفوز على ايفرتون باستاد جوديسون بارك "لا يعاني روميلو من مشكلة. ربما يستطيع اللعب (أمام ديربي). كان إجراء احترازيا من جانب الطبيب.. كنا نتبع القواعد لحماية اللاعب.



وواصل: "لم يأت معنا اليوم وفق ما هو متبع لكنه كان يريد اللعب. اضطررنا لمنعه لأنه كان يقول إنه يشعر بتحسن ويريد المشاركة... لكننا... قررنا عدم اشراكه. سيعود روميلو على الأرجح ضد ديربي".



وسجل لوكاكو عشرة أهداف وصنع أربعة في 21 مباراة في الدوري هذا الموسم مع يونايتد الذي يحتل المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي تتبقى له مباراة.



وفاز يونايتد بكأس الاتحاد الانجليزي 12 مرة لكنه خرج من دور الثمانية الموسم الماضي أمام تشيلسي وصيف البطل.