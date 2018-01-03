باكامبو هداف فياريال يقترب من الرحيل إلى الصين

قال خابي كاييخا مدرب فياريال يوم الأربعاء إن سيدريك باكامبو هداف الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني على وشك الانتقال لفريق بكين غوان بالدوري الصيني الممتاز.



وأحرز مهاجم الكونغو 48 هدفا في جميع المسابقات مع فياريال منذ انضم من بورصة سبور التركي في 2015 مقابل 7.5 مليون يورو



وهز باكامبو الشباك تسع مرات في الدوري الإسباني هذا الموسم ليحتل المركز الخامس بترتيب الهدافين وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 40 مليون يورو.



وقال كاييخا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليغانيس بكأس الملك: صفقة باكامبو في مراحلها الأخيرة وقد تكتمل خلال ساعات، وتصب الصفقة في مصلحة جميع الأطراف. يوجد شرط جزائي ويبدو أنهم سيدفعون القيمة.



ويحتل فياريال المركز السادس في الدوري برصيد 27 نقطة بفارق 18 نقطة عن المتصدر برشلونة وأوقعته القرعة مع أولمبيك ليون في دور 32 بالدوري الأوروبي.