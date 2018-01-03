سيتي يهزم واتفورد ويعزز صدارته

استعاد فريق مانشستر سيتي توازنه وعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه واتفورد 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على سوانزي 2 - صفر وكريستال بالاس على ساوثهامبتون 2 - 1 وويست هام على وست بروميتش بذات النتيجة.

وكان مانشستر سيتي تعادل سلبيا في الجولة الماضية أمام مضيفه كريستال بالاس لكنه عاد سريعا لطريق الانتصارات بفوزه على واتفورد 3 - 1.

وسجل أهداف مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ بعد 38 ثانية من بداية المباراة وكريستيان كاباسيلي، لاعب واتفورد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13 وسيرخيو أجويرو في الدقيقة 63، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لواتفورد أندري غراي في الدقيقة 82.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة ، بفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف، فيما توقف رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر.

بهذا الفوز حافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في عشرين مباراة وتعادل في اثنتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي الحادية عشر لواتفورد هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، انتزع توتنهام فوزا صعبا من مضيفه سوانسي 2 – صفر وسجل هدفي توتنهام فيرناندو يورينتي في الدقيقة 12 وديلي آلي في الدقيقة 89.

ورفع توتنهام رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد سوانسي عند 16 نقطة في المركز العشرين الأخير.