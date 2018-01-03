طفل ديفيد سيلفا سبب ابتعاده عن مانشستر سيتي

أكد اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن غيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه كان بسبب الولادة المبكرة لنجله ماتيو.

وكان المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قد قال في وقت سابق إن غياب سيلفا يعود لأسباب شخصية، قبل أن ينشر اللاعب بيانا له يوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضحا من خلال السبب الحقيقي لغيابه عن المشاركة مع فريقه في المباريات.

وقال قائد مانشستر سيتي في بيانه: أرغب في أن أعرب عن امتناني لجميع الذين أظهروا تعاطفهم معي خلال هذه الأيام، وخاصة زملائي ومدربي والنادي لتفهمهم الموقف، أشارككم أيضا الاحتفاء بقدوم ابني ماتيو الذي ولد مبكرا قبل موعده الطبيعي بفترة طويلة.

وحظى سيلفا بدعم كبير من مدربه الذي قال في الأول من يناير الجاري بعد غياب اللاعب عن مباراتي الفريق أمام نيوكاسل وكريستال بالاس: لا أعلم متى سيعود، سيعود عندما يكون جاهزا، حياته الشخصية دائما أهم من أي شيء أخر.