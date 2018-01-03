غوارديولا يهدد برشلونة بخطف مدافعه أومتيتي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية يوم الثلاثاء أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بات مستعدا لدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي مع برشلونة والبالغ 60 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.



وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة مانشستر سيتي تسعى إلى ضم أومتيتي لتلبية رغبة المدير الفني للفريق الأول، الإسباني بيب غوارديولا، الذي يحتاج إلى مدافع لتدعيم الخط الخلفي لفريقه الذي يقدم أداء جيدا هذا الموسم ويسير بخطى ثابتة نحو جميع الألقاب التي ينافس عليها.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أومتيتي ضمن قائمة المدافعين الذين يرغب مانشستر سيتي في ضمهم وأكدت أن رحيله عن برشلونة أمر قابل للحدوث.



ويحتاج برشلونة إلى تحسين عقد أومتيتي إذا رغب في الاحتفاظ به وسد الطريق أمام الأندية الكبرى في أوروبا التي تسعى لخطفه.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن على النادي الكتالوني أن يرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الفرنسي (23 عاماً) الذي يعد أحد أبرز المدافعين الواعدين في الكرة الأوروبية حاليا.



ويعتبر كل من نيكولاس أوتامندي وجون ستونز المدافعين الرئيسيين بالنسبة لغوارديولا في مانشستر سيتي، بيد أن التعاقد مع أومتيتي سيجعل النادي الإنجليزي يمتلك المدافعين الأفضل في العالم.