فالفيردي: كوتينيو جيد.. لكنه لا يرتدي قميص برشلونة

وصف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو المرشح للانتقال إلى صفوف فريقه من ليفربول الإنجليزي، بأنه "لاعب جيد" لكن يدافع عن ألوان فريق آخر راهنا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: ليس لدي ما أقوله عن موضوع كوتينيو. يلعب مع فريق آخر ونحن نحترم حقيقة أن يكون في فريق آخر.

وتابع: من الواضح أنه لاعب جيد، ولا نعلم ماذا سيحصل في المستقبل. لكني أفضل أكثر بكثير اللاعبين الذين أملكهم في تشكيلتي الحالية وهم أكثر ما يشغلني.

وأشارت الصحف الإسبانية في الساعات الماضية إلى عرض برشلونة 150 مليون يورو لجذب الدولي البرازيلي، وذلك بعد فشله بضمه الصيف الماضي.

وفي حال تمت هذه الصفقة بهذا السعر، سيصبح كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد الانتقالين اللذين أبرمهما باريس سان جرمان الفرنسي في صيف 2017، بضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها بـ 180 مليونا.

وغاب كوتينيو عن مباراة فريقه ضد بيرنلي في الدوري المحلي (2-1) يوم الاثنين، ما ساهم في تغذية التقارير والشائعات، قبل أن يعمد مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى تهدئتها.