فينغر سعيد بتألق ويلشر.. واللاعب: سأبذل المزيد

قال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن جاك ويلشير يستطيع استعادة مكانه في تشكيلة المنتخب الانجليزي في كأس العالم 2018 بعدما أنهى لاعب الوسط صياما لأكثر من عامين عن التسجيل في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح اللاعب البالغ عمره 26 عاما والمبتلي بالإصابات، الذي لعب لاخر مرة مع انجلترا في الهزيمة المذلة أمام ايسلندا في بطولة أوروبا 2016 ولعب في صفوف بورنموث الموسم الماضي على سبيل الإعارة، التسجيل في التعادل 2-2 مع تشيلسي أمس الأربعاء.



وبتسديدة اصطدمت بالقائم إلى داخل مرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 63 واصل ويلشير عودته لمستواه وهو هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ مايو 2015.



وتعرض ويلشير لكسر في الساق في إبريل الماضي مع بورنموث وكان دوره مهمشا مع ارسنال هذا الموسم بعد تعافيه قبل أن يشارك في التشكيلة الأساسية في أخر خمس مباريات في الدوري.



وقال فينغر، الذي أشار مؤخرا إلى أنه ربما يترك ويلشير يرحل مرة أخرى للمشاركة بشكل أكبر، للصحفيين: "أعتقد أن كثيرين لم يتوقعوا له الوصول لمستواه الحالي".



وتابع: "متى كانت أخر مرة لعب فيها مع انجلترا؟ بالتحديد ضد ايسلندا (في بطولة أوروبا 2016) كبديل. بعد عدم مشاركته مع انجلترا طيلة هذه الفترة أنا أعتقد أن الجميع استبعدوه من حساباتهم تماما".



وواصل: "الآن لن يتعجب أي شخص لو عاد للمنتخب مرة أخرى. اعتقد في البداية أنه يستحق الإشادة على قوته ونحن أيضا".

وأنهى ويلشير انتظارا دام 43 مباراة لهز الشباك في الدوري الممتاز رغم أنه ربما كان محظوظا بالبقاء على أرض الملعب بعدما أفلت من الحصول على الإنذار الثاني والطرد لإدعاء السقوط في الشوط الثاني.



والمهم الآن لويلشير أن يحافظ على مستواه مع ارسنال والأهم ألا يصاب مرة أخرى في محاولة لإقناع جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا بضمه إلى التشكيلة المسافرة إلى روسيا في الصيف.



لكن أولوياته الحالية هي إعادة ارسنال إلى المربع الذهبي بعدما تراجع للمركز السادس.



وقال ويلشير: "يجب أن اواصل العمل والتركيز على المباراة التالية. أنا سعيد وقلت ذلك من قبل. أريد فقط المشاركة في المباريات. فقدت وقتا طويلا بالخروج على سبيل الإعارة أريد فقط أن أكون لاعبا في ارسنال".