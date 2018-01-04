أرسنال يضم المدافع اليوناني مافرابانوس

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس ضم المدافع كونستانتينوس مافرابانوس من فريق جيانينا اليوناني في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وخاض مافرابانوس، 20 عاما، أول مباراة له على مستوى الكبار في نوفمبر 2016 وشارك في 16 مباراة في كافة المسابقات مع الفريق المنافس في الدوري اليوناني الممتاز.

وذكر النادي القادم من شمال لندن على موقعه على الإنترنت: نريد الترحيب بكونستانتينوس في النادي ونتمنى له الأفضل في المستقبل.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن أرسنال دفع نحو 2.2 مليون جنيه استرليني، لضم لاعب منتخب اليونان تحت 21 عاما. وسيتم إعارة اللاعب لفيردر بريمن الألماني حتى نهاية الموسم.