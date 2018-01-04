تورينو يقيل مدربه ميهايلوفيتش. ويعين ماتزاري

أعلن نادي تورينو الإيطالي الخميس عن إقالة مدربه سينيسا ميهايلوفيتش عقب الخروج من كأس إيطاليا بالهزيمة 0-2 أمام يوفنتوس مساء الأربعاء، وتعيين والتر ماتزاري بدلا منه.

وقضى ميهايلوفيتش 48 عاما، ثاني موسم له مع تورينو حيث أنهى الموسم الأول في المركز التاسع، ويحتل الفريق حاليا المركز العاشر بفارق خمس نقاط عن مراكز التأهل للدوري الأوروبي.

وبعد أن لعب في صفوف روما وسامبدوريا ولاتسيو وانتر ميلان، تولى ميهايلوفيتش تدريب أندية بولونيا وكاتانيا وفيورنتينا والمنتخب الصربي وسامبدوريا وميلان بجانب تورينو.

وأعلن الفريق تعيين والتر ماتزاري مدربا له خلفا للصربي سينيسا ميهايلوفيتش، وكان ماتزاري، 56 عاما، قد رحل عن تدريب فريق واتفورد الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي.

واستهل ماتزاري مسيرته التدريبية في بطولة الدوري الإيطالي مع فريق ريجينا، قبل أن يتولى تدريب فرق سامبدوريا ونابولي، الذي توج معه بلقب كأس إيطاليا عام 2012، وإنتر، الذي رحل عنه خلال موسمه الثاني مع الفريق.

ومن المقرر أن يتولى ماتزاري قيادة تورينو خلال لقائه مع ضيفه بولونيا يوم السبت، قبل توقف بطولة الدوري لمدة أسبوعين بسبب العطلة الشتوية.