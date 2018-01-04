حارس مرمى البرازيل: غوارديولا سبب لعبي بقدمي كثيرا

أكد أليسون بيكر، الحارس الأساسي للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم "السامبا"، أن إتقان حارس المرمى للعب بالقدم وإخراج الكرة بشكل صحيح من منطقة الجزاء، هو جزء من السمات الرئيسية لفريقه، تحت قيادة المدير الفني أدينور ليوناردو باتشي "تيتي".

وقال أليسون، في مقابلة نشرتها صحيفة "فوليا دو ساو باولو" البرازيلية يوم الخميس: "طريقة لعب المنتخب تقتضي هذا، يجب أن ألعب بكلتا قدماي ولا أقوم بركل الكرة بقوة كثيرا".

وأضاف حارس فريق روما الإيطالي قائلا: "ليس لدينا فريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة بل بلمسة متقنة للكرة وبالسرعة مع الركض بالكرة على الأرض، ولهذا الخروج بالكرة من منطقة المرمى يضيف قيمة إضافية لفريقنا".

وأكد أليسون، 25 عاما، الحارس الأساسي للمنتخب البرازيلي تحت القيادة الفنية لتيتي، أنه امتاز دائما باللعب بالقدم منذ الحقبة التي بدأ فيها برشلونة الإسباني اتباع هذه الطريقة مع المدرب بيب غوارديولا.

وتابع الحارس البرازيلي، الذي أشاد بالخط الدفاعي لفريقه المكون من لاعبين كبار مثل ميراندا وماركينيوس وداني ألفيش ومارسيلو وكاسميرو، قائلا: "كان يروق لي دئما المشاركة في اللعب، الحارس يتمتع بيقظة أكبر، ويحتفظ بأعلى مستوى من التركيز".

وتشارك البرازيل في بطولة كأس العالم القادمة بروسيا في منتصف العام الجاري كأحد ابرز المرشحين للفوز باللقب، بعد أن قدمت أداء رائعا في التصفيات الأمريكية الجنوبية منذ قدوم تيتي إلى مقعد المدير الفني في منتصف 2016 لتنجح في تجاوز إخفاقات الأعوام الماضية.

وتلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في المجموعة الخامسة بالمونديال الروسي بجانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.